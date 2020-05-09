فيديوجراف.. غزل شقيق ياسمين عبد العزيز لـ فنانة مشهورة.. شاهد

المثير للجدل دائمًا وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، أثار نوبة جديدة من الحوار والجدل بنشر صورة عبر حسابه "facebook" للفنانة نجلاء بدر من مسلسل الفتوة وعلق عليها.

وائل شقيق ياسمين عبد العزيز كان مهاجما للفنان أحمد العوضى وشقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتهما قبل أن يعلنا الزواج منذ أيام قليلة.

يذكر أن وائل عبد العزيز لم يشارك فى أى عمل في رمضان هذا العام، ويتابع عددا من الأعمال الدرامية، والتى أشاد بها عبر فيسبوك، منها الاختيار والفتوة والنهاية.





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