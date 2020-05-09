نجم مانشستر سيتي في طريقه إلى الدوري الألماني

تجمع التقارير الألمانية والبريطانية على اقتراب نجم مانشستر سيتي ليروي ساني من الانتقال لبايرن ميونيخ.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام أن ساني وافق على البنود الشخصية لعقده مع بايرن، تمهيدا لإتمام عودته للبونسدليجا.
وخرجت صحيفة "ذا أذلتيك" البريطانية بأخبار جديدة اليوم تفيد باقتراب بايرن ميونيخ من التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم النحم الدولي الألماني.
وستكون قيمة الصفقة وفقا للصحيفة البريطانية حوالي 40 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز، وهي قيمة تقل كثيرا عن الصيف الماضي، بعد تعرض اللاعب لإصابة خطيرة.
وغاب ساني منذ بداية الموسم بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول بأغسطس الماضي.
يذكر أن ساني كان من ناشئي شالكه قبل أن يتألق في سن صغيرة، ويلتحق بمانشستر سيتي، مقدما أفضل مستويات مسيرته الاحترافية في موسم 2017-2018 التاريخي تحت قيادة بيب جوارديولا.