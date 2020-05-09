مافيش راحة فى رمضان .. حملات مكثفة بالقليوبية على الأسواق والتصدي للتعديات والبناء المخالف.. ومراقبة مستمرة للمخابز

حملات مكثفة على القطاعات المختلفة والاسواق تزامنا مع الاحتفال بشهر رمضان

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة والابراج المخالفة

التموين : سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين





شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليوبية حملات مكثفة على القطاعات المختلفة والاسواق تزامنا مع الاحتفال بشهر رمضان لضبط السلع المنتهية الصلاحية وكذلك التصدى للبناء المخالف ومواجهة اى تعديات على الارضى الزراعية.





ففى مجال التعديات ومخالفات البناء شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة والابراج المخالفة بعدد من مدن وقرى المحافظة





وأسفرت الحملة عن إزالة 26 حالة تعد بمساحة 2500م2 بقرية بلقس بمدينة قليوب وإزالة برج سكني بشارع نفق مشتهر بمدينة طوخ مكون من 13 طابقا وحاصل على ترخيص أرضي و4 أدوار فقط وكذلك إزالة برج مخالف بمدينة القناطر الخيرية مكونًا من ارضي و 10 طوابق وصادر له ترخيص أرضي و5 طوابق.





وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن الحملات التى شنتها المحافظة نجحت حتى فى ازالة 132 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 24467م2 وإزالة 366 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 9 افدنة و21 قيراطا و4 اسهم كما تمت إزالة عدد 115 حالة مخالفات بناء بمساحة 39614.4م2 خلال الفترة من 7 أبريل 2020 وحتى الآن بكافة قرى ومراكز المحافظة.





وأكد محافظ القليوبية على استمرار الوحدات المحلية للمراكز والمدن في تنفيذ حملات إزالة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكل المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم.





وأوضح أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008 وإزالة التعديات على أملاك الدولة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وفى مجال التموين أكد المهندس عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية انتظام عمل المخابز على مستوى المحافظة مشيرا الى ان جميع المخابز تستلم حصصها من الدقيق وتعمل بصفة مستمرة جميع أيام الأسبوع.





واشار عبدالحليم الى ان المديرية تتابع يوميا عمل المخابز لتغطية احتياجات المواطنين من الخبر والذى يصل عدد إنتاجه يوميا 18 مليون رغيف يوميا موضحا أن تم التنبيه على سرعة توزيع الخبز ومنع وجود تجمعات للمواطنين أمام المخابز وتجار التموين.





وأضاف وكيل وزارة التموين استمرار تكثيف الحملات التموينية على المولات والمحال التجارية وقد اسفرت هذه الحملات عن تحرير 600 محضر للمخالفين تضمنت تلك المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من التسعيرة المقررة إلى جانب مزاولة النشاط بدون ترخيص.





واكد أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المنتشرة بكل مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان للمرور الدورى على المحلات والسوبر ماركت والاسواق لضبط الأسعار ومراجعتها والعمل على توفير كافة السلع التي يحتاجها الجمهور من خلال الجمعيات الاستهلاكية.





من ناحية اخرى شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة للمرور على إحدى ثلاجات المواد الغذائية بمدينة طوخ أسفرت عن ضبط 315 كيلو جرام زبد جاموسي وبقري فاسد.





وتبين من تحليل الكميات المضبوطة أنها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تبين عدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.