فان دايك يكشف سبب اختيار ليفربول للانتقال إليه من ساوثهامبتون

كشف الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي عن سبب اختياره الريدز للتوقيع قادمًا من ساوثهامبتون في يناير 2018





وقال فان دايك في تصريحات لـ"بي أن سبورت": "قبل أن أتخذ قراري باختيار ليفربول للانتقال إليه، نظرت إلى جوانب جميع الندية والطريقة التي يلعبون بها ولاعبي الفريق الذين سيصبحون زملائي، وكان كل شيء جيدًا، المدينة والجماهير كانوا جزءًا كبيرًا من انتقالي إلى الأنفيلد".





وأضاف: "أعتقد أن ليفربول في الوقت الذي اتخذت فيه قراري كان الاختيار المناسب، كما أن وصولي لنهائي دوري أبطال أوروبا في أول 6 أشهر منذ انضمامي للفريق كان شيئا رائعا ودفعني للتطور أكثر".





وتابع صخرة الدفاع الهولندية: "أحب الفوز وأكره الخسارة، لذلك عندما نخسر أو يُسجل هدفًا في مرمانا ونكون فائزين وقتها أظل غاضبًا في البداية”، هذا شيء في داخلي أريد أن أقدم أفضل ما لدي لأساعد الفريق والحصول على أفضل أداء".





وأكد خلال حديثه أنه ليس رجلًا هادئًا في غرفة تغيير الملابس، ويحاول التحدث عندما يريد التحدث دائما.



