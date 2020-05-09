تعرف علي مواعيد تغيير زيت الفتيس وكيف تفحصه

يعتقد الكثير من سائقي السيارات أن تغيير زيت الفتيس غير مهم لذلك يهملون الفتيس مما يؤثر علي أدائه علي المدي البعيد وعدم تغييره يؤدي الي ضعف شديد في عزم السيارة و يقلل من عمر السيارة الافتراضي ففي هذا السياق سنتطرق لأهمية زيت الفتيس و ما هي وظيفته .

الفتيس مثله مثل المحرك داخلة اجزاء دقيقة تحتاج الي تزييت و تبريد ولابد من تغيير زيت الفتيس كل 75,000 كيلو متر إذا كنت تسير مسافة أقل من 100 كيلو متر يوميًا، أما إذا كنت تسير بمسافات أكثر من 100 كيلو متر يوميًا فعليك تغير زيت الفتيس كل 35,000 كيلو متر وهنا ننصح بتغييره وليس تزويده كما يفعل البعض .

زيت الفتيس مهم جدا لانة يعمل على الحفاظ على السيارة وزيادة عمرها الإفتراضي و يقوم بخفض درجة حرارة السيارة والأجزاء الداخلية الخاصة بها.و يحمى الفتيس من التأكل و الصدأ و يحمي الاجزاء الداخلية من الاحتكاك .

يجب عليك اجراء الكشف الدوري علي زيت الفتيس و تتم هذه العملية عن طريق تشغيل المحرك وجعله يسخن قليلا ثم تقوم بتحريم عصا الفتيس في جميع الاتجاهات و بعد ذلك تقوم بإيقاف المحرك وقياس نسبة الزيت وتري أن كان نظيفًا أم لا، حيث أنه إذا كان أحمر اللون يكون مازال صالح، أما إذا تغير لونه الي الاسود فهذا يعني ضرورة تغييره.