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سيارات

نصائح ذهبية لقائدي السيارات.. تجنب وضع الفتيس على الـ P أبرزها

السبت 02/مايو/2020 - 07:17 م
تجنب وضع الفتيس
تجنب وضع الفتيس علي ال P
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اشرف عطية

يتعرض سائقو السيارات، للعديد من المشاكل التي تواجههم أثناء صيانة سياراتهم، ويقع الكثير منهم ضحايا للغش أثناء شراء قطع الغيار ، فيحصلون علي قطع غيار مغشوشة  ومقلدة ويقع البعض الآخر في مشاكل أخرى تتمثل في فنيين غير متخصصين يقومون باستنزاف أموالهم ووقتهم ففي هذا السياق سنطرح عليكم بعض النصائح ان اتبعتها فلن تحتاج لتصليح سيارتك.


نصائح هامة للمحافظة علي سيارتك : 

1- قياس مستوى زيت المحرك بشكل دوري

2- ضغط هواء الإطارات مرة اسبوعيا علي الاقل 

3- مراجعة زيت الفرامل مرة شهريا علي الاقل 

4- تجنب وضع الفتيس علي p في السيارات الاوتوماتيك 

5- تجنب شد الفرامل لفترات طويلة و قم بتحجير السيارة 

4- تجنب السير على الطريق خلف شاحنات محملة برمال او زلط لتقي سيارتك من التضرر من الاشياء المتطايرة منها

7- تغيير البوجيهات بشكل دوري 

8- الكشف الدوري عن مياة الريداتير 

مراجعة كل الامور السابقة تقيك تلف سيارتك و تقيك اهدار الوقت و المال عليها لانك بهذة التصرفات تصونها لاطول فترة ممكنة و تضمن اطول عمر تشغيلي لها علي الاطلاق .

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