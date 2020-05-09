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محافظات

بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.. وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية بالغربية

السبت 09/مايو/2020 - 07:21 م
بتكلفة مليون و 100
بتكلفة مليون و 100 الف جنيه..وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية
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احمد علي
افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددا من المنشآت الرياضية، بتكلفة مليون و 100 الف جنيه، برفقة  الدكتور أحمد عطا  نائب المحافظ ، وأحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

شمل الافتتاح ملعب سباعي بمركز شباب شوبر بتكلفة 600 ألف جنيه، إلي جانب افتتاح تطوير نادي سيجر الرياضي، علي مساحة 300 متر مسطح لثلاثة ادوار بتكلفة 500 ألف جنيه.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تعتبر أحد أهم الركائز في أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر "2030 "، الي جانب دورها في بناء الإنسان الذي يعتبر أهم عامل في بناء الدولة.

وأضاف «صبحي» ، أن هناك تنسيقا مستمرا مع محافظة الغربية فى تقديم كافة سبل الدعم لتطوير المنشآت الرياضية بهدف استثمار طاقات الشباب وتوسيع قاعدة المنافسة لديهم .

فيما أكد د. طارق رحمي محافظ الغربية،  اهتمام القيادة السياسية بالشباب، ودعم الدولة غير المسبوق للأنشطة الرياضية، تواكبًا مع الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الشباب والرياضة في الارتقاء بالقطاع الرياضي والعمل على تطوير كافة المنشآت الرياضية.

وأضاف «رحمي» ، أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم المتفوقين رياضيًا في كافة الألعاب والمسابقات ، مؤكدًا أن المحافظة تقدم دائمًا لهم جميع سبل الدعم والرعاية بما يضمن استمرارهم في النجاح والتميز، بما يتماشى مع توجه الدولة في الاهتمام بالشباب.

وعلي هامش الافتتاحات، قام وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا بجولة تفقدية باستاد طنطا الرياضي، حيث قام بمعاينة الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة بالاستاد.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بنادي ماتريكس الرياضي، والذي يعد أحد اهم الصروح الرياضية في منطقة الدلتا، لاحتوائه علي عدد من الملاعب الرياضية، وحمامات سباحة، بالإضافة الي الرياضات المائية . 

جاء ذلك خلال جولته لنادي ماتريكس الرياضي، حيث استمع الي شرح  من مدير عام النادي رزق جرجس ، والدي اوضح ان النادي يعد أحد مشروعات “داون تاون دلتا " والأكبر في منطقة الدلتا .
بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.. وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية بالغربية
بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.. وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية بالغربية
بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.. وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية بالغربية
بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.. وزير الشباب يفتتح منشآت رياضية بالغربية
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