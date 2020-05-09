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أخبار العالم

157 وفاة و1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كندا

السبت 09/مايو/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 157 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4628.

وأعلنت وزارة الصحة الكندية تسجيل 1381 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 66780.
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وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين الماضي، تخصيص 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا وتطوير لقاح.

وقال ترودو خلال مؤتمر المانحين حول فيروس كورونا، إنه يجب مشاركة  لقاح فيروس كورونا عند الحصول عليه مع كافة دول العالم، وسط مخاوف من موقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي ، يوم الإثنين، تجمعا للدول للتعهد بتمويل البحث في تطوير اللقاحات لفيروس كورونا المستجد. 

وفي تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قالت إن هناك تصاعد في المخاوف بشأن تسبب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة عالمية بخصوص لقاح فيروس كورونا، في حين يحذر دبلوماسيون من أن فلسفة ترامب الشعبوية اليمينية "أمريكا أولا" تعد كارثية على مناطق بأكملها من العالم.

وأشار إلى أن الخوف هو أن ترامب سيكون راضيًا عن السماح للعرق بتطوير وتوزيع اللقاح ليتحول إلى مسابقة عالمية، وأن الدول الأكثر فقرًا ستترك في ذيل القائمة عند الاندفاع لشراء الجرعات أو الأمصال. من حيث الجوهر، فإن فلسفة ترامب 'أمريكا أولًا' للشؤون العالمية باعتبارها تدافع متعصب للسلطة ستؤدي إلى معاناة وموت لا داعي لهما.
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