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تعليم

التعليم: 585 ألف طالب امتحنوا اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيًا بلا مشاكل اليوم

السبت 09/مايو/2020 - 06:17 م
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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ياسمين بدوي
أدى اليوم 585 ألفًا و945 طالبا وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في خامس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم : بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم  99.4%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبا/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain
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