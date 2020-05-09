مسلسل البرنس الحلقة 15 .. روجينا تكتشف أمرا مهما

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان تطورات أبرزها طلب "فدوي" روجينا من مسعود المساعد الخاص بها أن يذهب ليأتي لها بتقرير الطبيب حول إمكانية إنجابها أم لا.





أيضا طلبت من "فتحي" أن يحضر لقراءته، وبعد رؤية نتيجة التقرير كشفت التحاليل عن قدرة فتحي على الإنجاب لتعتذر له.





وكشف " فتحي " والذي يجسد الدور أحمد زاهر لـ " شيماء " زوجته والتي تجسد دورها دنيا عبد العزيز بأنه بالفعل حبس رضوان ولكنه لم يحاول قتله أو قتل زوجته، في المقابل أكدت له بأنها لا تصدق أي كلام منه .





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



