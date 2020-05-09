رمضان عبدالمعز: زبيبة الصلاة ليست من سمات أثر السجود ..فيديو

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوسوسة في الصلاة هي وسيلة الشيطان لإغضاب العبد من الصلاة حتى يتركها؛ لافتا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى الوسواس نهائيا أثناء الصلاة.

وأضاف العجمي، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الوسواس للمصلى يجعله يشك في عدد الركعات التي أداها فيخرجه عن التركيز في الصلاة ويجعله يفكر في عدد الركعات هل ثلاث أم أربع وهكذا حتى ينفر المصلي من الصلاة ويتركها نهائيا.





وأشار إلى أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.





واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».



