رمضان عبدالمعز: زبيبة الصلاة ليست من سمات أثر السجود ..فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان زبيبة الصلاة المعروفة فى جبهة المصلين ليست من علامات اثر السجود.
وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "علامة وسمة السجود الموجودة فى القران هى انارة الوجه وليس زبيبة".
وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "علامة وسمة السجود الموجودة فى القران هى انارة الوجه وليس زبيبة".
الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة
هل على المرأة إعادة الصلاة التي فوتها أثناء فترة الحيض ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.