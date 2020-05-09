صبري فواز: عيني زايغة شبه دوري في فيلم كلمني شكرا.. فيديو

قال الفنان الكبير صبرى فواز، إن الدور الذى قدمه فى فيلم كلمنى شكرا مرتبط بجزء من شخصيته الحقيقة.





وأضاف فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، قائلا: "أنا عينى زايغة شبه شخصية الشيخ اللى قدمتها فيلم كلمنى شكرا"، معقبا "الصراحة راحة".





وتابع الفنان صبرى فواز، قائلا: "لو جاتلى نص المساحة التى حصل عليها نجوم آخرون سأكون نجم شباك وممثل صف أول".

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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.