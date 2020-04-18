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توك شو

صبري فواز: أنا أقل أجر بين الفنانين المعروفين

السبت 18/أبريل/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان صبرى فواز، إن التجربة الإنسانية ضرورة عند الممثل ثم تأتى بعد ذلك صنعته، وامتلاكه لأدواته.

وأضاف "فواز" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع فصواء" المذاع عبر قناة "Ten” أنه أقل أجرا بين الفنانين المعروفين الآن، موضحا أنه يكون مخلصا تماما عندما يكون أمام الكاميرا، ومقياسه فى الحكم على الدور أنه يكون مستمتعا أثناء تاديته، لافتا إلى أن هناك عوامل مساعدة لاندماج الممثل فى دوره منها الماكياج والملابس.

وأوضح الفنان صبرى فواز، أن عنقود الإبداع فى مصر لن ينضب، وهناك جيل واعد موضحا أنه يستمتع بأداء خالد أنور، نور محمد، على الطيب، محمد فهيم، ومحمد ممدوح تايسون، واصفا دنيا سمير غانم بإنها "حكاية كبيرة"، مشددا على أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة هو "أسطى الشغلانة فى مصر".
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