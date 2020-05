مئات البريطانيين يكسرون تعليمات كورونا ويتجمعون في الحدائق والشواطئ

استغل عدد كبير من البريطانيين عطلة نهاية الأسبوع والطقس المعتدل اليوم، وخرجوا للتنزه في الحدائق وعلى الشواطئ، ضاربين عرض الحائط بتعليمات التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونشرت شرطة بلدة هاكني بالعاصمة لندن تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، كتبت فيها بلهجة غاضبة "من المؤسف أننا نقاتل في معركة خاسرة في الحدائق اليوم. مئات الأشخاص يجلسون في الحدائق لالتهام البيتزا واحتساء البيرة والخمر. شكرًا لكل الملتزمين بالتعليمات".

وحذرت الشرطة البريطانية من أن كسر تعليمات التباعد الاجتماعي يشكل ضغطًا زائدًا على الخدمات الصحية، ومجازفة كبيرة بنشر عدوى فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين.

وشكا قائد قوات خفر السواحل الملكية البريطانية مات ليت من أن عددًا كبيرًا من المتنزهين ارتادوا الشواطئ بالمخالفة لتعليمات التباعد الاجتماعي.

وأبدى ليت تفهمه لحالة الضجر التي سببتها إجراءات الحظر والإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا لدى البريطانيين، لكنه شدد على وجوب الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي لئلا يتفاقم انشار الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 346 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وارتفع بذلك إجمالي وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 31587 حالة وفاة.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة المتبعة لمكافحة فيروس كورونا تأتي كجزء من خطة لقيادة المملكة المتحدة للخروج من الإغلاق الذي تم تطبيقه في 23 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للخطة التي اعلنتها الحكومة البريطانية فإن جميع العائدين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك البريطانيين سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة 14 يومًا على الأقل، كجزء من جهود البلاد لمنع حدوث موجة ثانية من الفيروس، على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن يوم الأحد، بحسب التايمز.

#OpPIMA and sadly we’re fighting a losing battle in the parks today. Literally hundreds of people sitting having pizza, beers, wines. As always a big thank you to those that are observing the guidelines #StayHomeSaveLives #ProtectOurNHS #lockdownuk pic.twitter.com/U2eFTKTDGJ