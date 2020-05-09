التصديري للحاصلات: أزمة كورونا تسببت في نمو صادرات الفاكهة والخضر

أكدعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن أزمة فيروس كورونا المستجد عالميا، ساعدت في تحقيق صادرات مصر من الخضر والفاكهة نموا غير مسبوق خصوصا الموالح التي تحتل المركز الأول عالميا، مشيرا إلي أن صادراتنا سجلت ملياري دولار.

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أوضح الدمرداش في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن صعود تلك الصادرات كان بسبب تكليفات الرئيس عبد الفتاج السيسي بتوجيه وزارة المالية بصرف 30 ٪ من مستحقات الشركات التصديري أدت لعودة شركات أخرى للعمل مرة ثانية وهو ما يفتح المجال أمام تصدير مزيد من السلع والمنتجات المصرية.





وأشار أن عمليات التعاقدات التصديرية تسير علي قدم وسابق وبحسب الجداول الزمنية المتفق عليها.





أضاف الدمرداش أن الصادرات المصرية تخطت كافة بلدان الدول الأوروبية المنافسة للمنتجات المحلية، وعلى رأسها إسبانيا، مشيرًا إلى أن الموالح المصرية استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى عالميًا للسنة الثالثة على التوالي.





لفت الدمرداش إلى أن أزمة كورونا المستجد، تسببت في التأثير علي عمليات جمع الثمار في إسبانيا والتي تعرف بأنها حديقة أوروبا.