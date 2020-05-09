ده فن مش أذية ‏للمشاعر.. رسالة جيلان علاء إلى منتقديها بسبب التقليد

نشرت الفنانة جيلان علاء صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".





وعلقت علي الصورة: " شكرا على كل التعليقات الحلوة والرسايل المشجعة، رسالة للي ‏بيشتموني بألفاظ خارجة وشايفين إن التقليد"حقد" أو "تنمر" يا جماعة أنا الفنانين بيبعتولي ويطلبوا مني أقلدهم..ده فن مش أذية ‏للمشاعر".‏









تابعت: "أنت مش ابن عم الممثل عشان تتحمق له أو تتحمق لها..أنت ممكن تكون فاكرني بتريق على ممثل...وناس ‏بتقول بمنتهى السفالة ..أنتى مش لاقية شغل فبتتريقي على اللي وصلوا عشان محدش بيشغلك..الكلام ده هو اللي قلة أدب مش التقليد".‏









أضافت جيلان علاء : " اللي محروق مني هدي له خمس تشيقلام على وشه، .واللي مقدرني... شكرا ليك على وجودك على ‏صفحتي..شكرا على كل كومنت حلو بيخليني أطلع أحسن ما عندى.. وبعتذر لو مش عارفة أشكر واحد واحد...شكرا لكل اللي ‏بيدعيلي في وشي أو بظهر الغيب...تسلمولي وأنتم فوق راسي".‏









اختتمت: " مفيش حد بيوصل بجد غير بحب الناس ...ربنا يبارك فيكوا ويزيد كمان...إنتوا الرزق الحقيقى من ربنا...وعلى فكرة شكرا ‏لكل نقد محترم..أنت بتعرفني نقط ضعفي اللي بتساعدني أكون أحسن...فشكرا شكرا شكرا





ملحوظة:محدش ناجح ملوش أعداء...فبقول لكم من كل قلبي ‎ BLOCK‏"









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