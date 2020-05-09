ده فن مش أذية ‏للمشاعر.. رسالة جيلان علاء إلى منتقديها بسبب التقليد

نشرت الفنانة جيلان علاء صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".
وعلقت علي الصورة: " شكرا على كل التعليقات الحلوة والرسايل المشجعة، رسالة للي بيشتموني بألفاظ خارجة وشايفين إن التقليد"حقد" أو "تنمر" يا جماعة أنا الفنانين بيبعتولي ويطلبوا مني أقلدهم..ده فن مش أذية للمشاعر".
تابعت: "أنت مش ابن عم الممثل عشان تتحمق له أو تتحمق لها..أنت ممكن تكون فاكرني بتريق على ممثل...وناس بتقول بمنتهى السفالة ..أنتى مش لاقية شغل فبتتريقي على اللي وصلوا عشان محدش بيشغلك..الكلام ده هو اللي قلة أدب مش التقليد".
أضافت جيلان علاء: " اللي محروق مني هدي له خمس تشيقلام على وشه، .واللي مقدرني... شكرا ليك على وجودك على صفحتي..شكرا على كل كومنت حلو بيخليني أطلع أحسن ما عندى.. وبعتذر لو مش عارفة أشكر واحد واحد...شكرا لكل اللي بيدعيلي في وشي أو بظهر الغيب...تسلمولي وأنتم فوق راسي".
اختتمت: " مفيش حد بيوصل بجد غير بحب الناس ...ربنا يبارك فيكوا ويزيد كمان...إنتوا الرزق الحقيقى من ربنا...وعلى فكرة شكرا لكل نقد محترم..أنت بتعرفني نقط ضعفي اللي بتساعدني أكون أحسن...فشكرا شكرا شكرا
ملحوظة:محدش ناجح ملوش أعداء...فبقول لكم من كل قلبي BLOCK"
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