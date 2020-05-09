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فن

شابوه إنجى علاء .. متابعة تشكر زوجة يوسف الشريف على تصاميم ملابس النهاية

السبت 09/مايو/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة إنجي علاء جمهورها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر "تغريدة شكرت فيها إحدى متابعيها . 

حيث قالت أحد جماهيرها عن ملابس مسلسل النهاية :" طيب ممكن اخد الطقم ده اعيد بيه بس ...هأعيد في البيت وهحااافظ عليه صدقيني ...وهرجعه بعد العيد ..او ممكن مرجعهوش يعني مش متأكده ...في كل حلقه بتأكد ان حضرتك حاجه عظيمه جدااا وتصااميمك كلها عاالميه "
#شابوه_انجي_علاء 

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مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى.

ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، ويعد من الأعمال المرتقبة لاسيما وأنه جديد على الدراما وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمى حيث تدور احداثه فى عالم افتراضى عام 2121
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