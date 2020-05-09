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مرأة

توقف عن تناوله فورا .. 3 أضرار صحية من الكاتشب

السبت 09/مايو/2020 - 10:15 م
اضرار الكاتشب
اضرار الكاتشب
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حياة عبد العزيز
يعتبر الكاتشب أحد أسهل التوابل المتوفرة بسهولة في جميع المنازل، فالجميع يحبه ليتناوله بجانب الطعام، فلا تخلى الوجبات المقلية من وضع الكاتشب مع الوجبة، لتتمتع بطعم لذيذ، ولكن اجريت بعض الدراسات على الكاتشب وأثبتت أن له أضرار جثيمة على الصحة، ويحتوي على مكونا سامة تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل. 

أضرار الكاتشب:

- ارتفاع السكر في الدم
يحتوي الكاتشب على الكثير من شراب الذرة عالي الفركتو ، والذي يمكن أن يكون غير صحي للجسم، فإنه يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يوقف جسمك من حرق الدهون ويسبب تلف الكبد مع مرور الوقت، كما يحتوي شراب الذرة عالي الفركتوز على مستويات عالية من الزئبق، والذي عند استهلاكه بكميات كبيرة، يمكن أن يتسبب في تلف الدماغ والجهاز العصبي.

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- يضر بالأسنان 
تحتوي ربع زجاجة الكاتشب كاملة من السكر، ومع مرور الوقت تسبب تسوس الأسنان، لذلك يجب المتابعة مع الطبيب أول بأول وذلك وفقا لموقع sheerluxe.

- ليس له قيمة غذائية
تحتوي ملعقة واحدة من الكاتشب على حوالي 20 سعرًا حراريًا، فهي مليئة بالعصائر السكرية والمواد الكيميائية الضارة وليس لها قيمة غذائية، لذلك ينصح بعدم تقديمه للأطفال.
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