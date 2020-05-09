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مرأة

بإطلالة غريبة .. أروى تثير الجدل من برنامج رامز مجنون رسمي

السبت 09/مايو/2020 - 10:04 م
اروى
اروى
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة أروى مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، وذلك من حلقة اليوم في برنامج رامز مجنون رسمي المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

وأثارت الجدل بإطلالتها الغريبة، فظهرت أروى مرتدية فستان باللونين الأبيض والأسود مرصع ببعض النقوشات الوردية على جوانب الفستان، ونسقت معها حذاء ذات كعب عالِ باللون الأسود لإبراز أنوثتها.

واعتمدت أروى على تسريحة شعر بسيطة، فتركت خصلات شعرها الذهبي منسدلا أعلى كتفيها بطريقة جذابة، كما وضعت بعض اللمسات الجمالية لابراز جمال ملامحها، فاختارت اللون الكاشمير في الشفاه، مع تحديد العين بالكحل الأسود.

وارتدت أروى بعض المجوهرات الأنيقة لاستكمال اطلالتها التي جذبت الأنظار وأصبحت حديث السوشيال ميديا.

وإليكم تفاصيل الإطلالة ..

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