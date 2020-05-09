بعد اتهام حنين حسام بالاتجار بالبشر والاعتداء على قيم أسرية.. اِعرف العقوبة المنتظرة

أثارت قضية الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيل اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بفتاة التيك توك بكفالة 50 ألف جنيه، وقرر تجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
ففى ذات السياق قال محمد التهامي عبدالهادى المحامى والخبير القانونى انه بالنسبه للإتهام بالإتحار بالبشر فأن المادة السادسة من قانون العقوبات المصري
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالتين الآتيتين:
١- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه.
2-إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
وأضاف التهامى : إن الفعل المشار إليه بهدم القيم الأسرية والمجتمعية لإتهام المتهمة ماهو إلا في حقيقته، قيامها بالتحريض على الفسق والفجور وهو عمل من أعمال جريمة تسهيل الدعاره والجهر به عبر وسائل التواصل الإجتماعي بما هو معد فقهيا بأنها من قبيل الطريق العام
حيث يكون مواد العقاب بالقانون الجنائي التي تنطبق على الحاله المعروضة على النيابه العامة طبقا لنصوص المواد١٧١، ١٧٨من قانون العقوبات والماده ٣٠٥ من ذات القانون بالإضافة للماده١٢من القانون رقم ٦٨لسنه١٩٥١ وهذا يعاقب بالسجن من ٢٤ساعة حتى ٣سنوات.
20 يوما قضتها فتاة التيك توك داخل أروقة السجن على ذمة القضية، تنتظر فيها قرارا جديدا باخلاء سبيلها من قبل قاضى التحقيقات، حتى أتى القرار اليوم الخميس بإخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، إلا أن الرياح لم تأت كما تشتهي حنين حسام، بقرار جديد من النيابة العامة بالاستناف على القرار وتحديد جلسة السبت المقبل لنظر الاستئناف.
وكانت النيابة العامة، قررت الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الطالبة حنين حسام الشهيرة بـ "فتاة التيك توك" التى أثارت جدلا واسعا بكفالة 50 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وقرّر قاضى معارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، إخلاء سبيل الطالبة حنين حسام الشهيرة بـ"فتاة التيك توك" التى أثارت جدلًا واسعًا بكفالة 50 ألف جنيه.
وكانت الأجهزة الأمن ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.
وأمر النائب العام فى وقت سابق بحبس المتهمة حنين حسام أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وتم اتهامها أيضا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهن في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهن للمال، والوعد بإعطائهن مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وكانت النيابة العامة استجوبت المتهمة حنين حسام، التى أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركون فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم.