بعد اتهام حنين حسام بالاتجار بالبشر والاعتداء على قيم أسرية.. اِعرف العقوبة المنتظرة

ففى ذات السياق قال محمد التهامي عبدالهادى المحامى والخبير القانونى انه بالنسبه للإتهام بالإتحار بالبشر فأن المادة السادسة من قانون العقوبات المصري

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالتين الآتيتين:





١- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه.

2-إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.





وأضاف التهامى : إن الفعل المشار إليه بهدم القيم الأسرية والمجتمعية لإتهام المتهمة ماهو إلا في حقيقته، قيامها بالتحريض على الفسق والفجور وهو عمل من أعمال جريمة تسهيل الدعاره والجهر به عبر وسائل التواصل الإجتماعي بما هو معد فقهيا بأنها من قبيل الطريق العام

حيث يكون مواد العقاب بالقانون الجنائي التي تنطبق على الحاله المعروضة على النيابه العامة طبقا لنصوص المواد١٧١، ١٧٨من قانون العقوبات والماده ٣٠٥ من ذات القانون بالإضافة للماده١٢من القانون رقم ٦٨لسنه١٩٥١ وهذا يعاقب بالسجن من ٢٤ساعة حتى ٣سنوات.



