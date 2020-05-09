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أخبار العالم

إسرائيل.. 18 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 09/مايو/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، تسجيل 18 إصابة جديدة وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فقد بلغ عدد المصابين 16454 حالة إصابة، من بينهم 4831 حالة إصابة نشطة، و64 شخصا يخضعون للتنفس الصناعي.

وبلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل 247 حالة وفاة.

وأوضح موقع كيكار أن عدد المصابين الذين توصف حالتهم بالخطيرة بلغ 79 شخصا، من بينهم 64 حالة يرقدون على أجهزة التنفس الصناعي، بينما توصف حالة 49 شخصا بأنها متوسطة، بينما هناك 4590 حالة إصابة موجودة من العزل المنزلي أو في المنشآت المخصصة للعزل.
وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إسرائيل 11376 وتعافى 141 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية
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