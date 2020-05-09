AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تاج الدين: مستشفيات العزل لم تمتلئ وعدد منها لم يستخدم .. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:20 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
Advertisements
محمد حليم قنديل

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية على تأهيل مستشفيات الحميات  والصدر لاستقبال المصابين بفيروس " كورونا " قائلًا "  مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك عدد من المستشفيات لم تستخدم حتى الان  لكن عملية تأهيل مستشفيات الحميات والصدر وتخصيص أجزاء منها لتكون مواقع عزل يعود لطبيعة عمل هذه النوعية من المستشفيات حيث  تقوم بفرز مرضى الحميات  ودورها كبير جدًا ليس فيما يخص مصابي " كورونا " فقط ".


وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن مصر لديها عددا كبيرا جدًا من مستشفيات الصدر والحميات موزعة على أنحاء الجمهورية وتمثل حائط صد كبيرا جدًا ضد الامراض المعدية وهي تعالج الدرن والربو والسكتة الرئوية وسيكون جزء منها مؤهلا لعزل مصابي كورونا في مبنى منفصل بما يمثل إضافة جديدة في مثل هذه الظروف.


وقال تاج الدين في معرض تعليقه على  معدل الاصابات وإرتفاعه ومدى وصول مصر للذورة  "  عندما نتحدث عن تزايد معدلات الاصابة وتصاعدها فهو يعكس عدة أمور لان جزءا من هذه الزيادات متوقعًا والامر الثاني  التوسع في الفحوصات عبر الناس التي تتوجه للفحص  من جراء نفسها بالاضافة لترصد وزارة الصحة للمخالطين ومن ثم إكتشاف ما تحت القمة مشيرا الى أنك رغم الزيادة المضطرده لكننا ما زلنا في المنحنى الافقي.


واضاف أنه يصعب تحديد مقدار الوصول للذروة الان ويجب أن نشهد زيادة متساوية وثابتة على مدار عدة أيام ثم يبدا الانحدار وقلة الاصابات ايضًا لعدة ايام.

وحول اللقاحات  قال تاج الدين " انه إلى الان لايوجد علاج لكورونا ولايوجد مصل وجميع مايتم  تجارب إكلينيكة سريرية لادوية قديمة إستخدمت في علاج فيروسات أخرى وتعمل الشركات على تطويرها  ومصر تساهم في عمل التجارب الاكلنيكية على مرضانا لقياس فعاليته ومضاعفاته المحتملة  ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل اجتماع السيسي حول تطورات فيروس كورونا

هل تستخدم وزارة الصحة لقاحي الدرن والحصبة للوقاية من كورونا.. الوزراء يرد

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: مصر ينقصها الوعي المجتمعي لتقليل الإصابات والوفيات ..فيديو

عوض تاج الدين: 85% من مصابي كورونا تظهر عليهم أعراض بسيطة والرئيس السيسي يتابع الموقف

مدبولي: شغلنا الشاغل الآن اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتصدي لأزمة كورونا في جميع قطاعات الدولة.. تقليل الخسائر الناتجة عن تداعياتها.. 13 مستشفى جامعيا مجهزة للعزل الصحي

الصحة تكشف: هذه هي الأسباب الأكثر شيوعا للوفاة بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف ضرورة التعرض للشمس في وقت محدد من اليوم

صبرى فواز: مش بحب محمد صبحي على المستوى الشخصي والفني

سيدة تدعو للرئيس السيسى خلال جولته: ربنا يحبب فيك الخلق.. فيديو

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

هل تسببت انجي علي في طلاق أصالة وطارق العريان؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية