تاج الدين: مستشفيات العزل لم تمتلئ وعدد منها لم يستخدم .. فيديو

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية على تأهيل مستشفيات الحميات والصدر لاستقبال المصابين بفيروس " كورونا " قائلًا " مستشفيات العزل لم تمتلئ وهناك عدد من المستشفيات لم تستخدم حتى الان لكن عملية تأهيل مستشفيات الحميات والصدر وتخصيص أجزاء منها لتكون مواقع عزل يعود لطبيعة عمل هذه النوعية من المستشفيات حيث تقوم بفرز مرضى الحميات ودورها كبير جدًا ليس فيما يخص مصابي " كورونا " فقط ".





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن مصر لديها عددا كبيرا جدًا من مستشفيات الصدر والحميات موزعة على أنحاء الجمهورية وتمثل حائط صد كبيرا جدًا ضد الامراض المعدية وهي تعالج الدرن والربو والسكتة الرئوية وسيكون جزء منها مؤهلا لعزل مصابي كورونا في مبنى منفصل بما يمثل إضافة جديدة في مثل هذه الظروف.





وقال تاج الدين في معرض تعليقه على معدل الاصابات وإرتفاعه ومدى وصول مصر للذورة " عندما نتحدث عن تزايد معدلات الاصابة وتصاعدها فهو يعكس عدة أمور لان جزءا من هذه الزيادات متوقعًا والامر الثاني التوسع في الفحوصات عبر الناس التي تتوجه للفحص من جراء نفسها بالاضافة لترصد وزارة الصحة للمخالطين ومن ثم إكتشاف ما تحت القمة مشيرا الى أنك رغم الزيادة المضطرده لكننا ما زلنا في المنحنى الافقي.





واضاف أنه يصعب تحديد مقدار الوصول للذروة الان ويجب أن نشهد زيادة متساوية وثابتة على مدار عدة أيام ثم يبدا الانحدار وقلة الاصابات ايضًا لعدة ايام.