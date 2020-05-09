المقاولون العرب تعيد أبناءها العاملين في 6 دول على نفقتها الخاصة

أعلن المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أنه ومنذ بداية أزمة وباء فيروس كورونا «كوفيد -19» في مصر ودول العالم، عملت الشركة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وحماية أبنائها العاملين فى مشروعاتها العملاقة بالداخل والخارج .





وأضاف المهندس محسن صلاح فى بيان صادر عن شركة المقاولون العرب، أن الشركة منذ اللحظة الأولى لانتشار وباء كورونا كان هناك استعداد ومتابعة واطمئنان دائم على صحة أبنائها المصريين العاملين فى الخارج حرصًا على سلامتهم وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي الخارجية والطيران المدني وشركات الطيران الوطنية .





وقامت «المقاولون العرب» باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة أبنائها العاملين فى عدد من الدول التي تعمل بها الشركة حول العالم، وذلك من خلال استئجار طائرات لعودة العاملين بالشركة على متن عدة رحلات من بينها رحلة لعودة جميع العاملين فى المدن المختلفة بنيجيريا، ورحلة ثانية إلي غينيا الإستوائية والكاميرون لإعادة العاملين، وكذلك عودة عدد من العاملين بالشركة من إثيوبيا، كما قامت «المقاولون العرب» بتسهيل عودة عدد من العالقين المصريين في تلك الدول على متن الرحلات الخاصة بها، وكذلك تم تسفير عدد من العالقين الأفارقة على متن تلك الرحلات إلي بلادهم .





وأضاف المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أن آخر تلك الرحلات كانت لعودة العاملين بالشركة من الإمارات والكويت وذلك نظرا لتطبيق الحظر وتعذر استمرار العمل فى الوقت الحالي وذلك لحين عودة العمل والأمور إلي طبيعتها بعد انحسار وباء فيروس كورونا.





وأوضح المهندس محسن صلاح أن توجيهات الرئيس السيسي فى مواجهة الوباء وحماية أبنائنا العمال في أي مكان بالعالم كانت واضحة منذ بداية انتشار الفيروس عالميا، وأن حياة وسلامة العاملين لا تساويها أي أموال لانهم الرأس مال الحقيقي للمقاولون العرب، وأضاف أن الشركة قامت بتسهيل كل الإجراءات خلال رحلات العودة وتوفير إقامة كاملة بالفنادق لكل أبنائها العائدين من الخارج لمدة 14 يومًا «حجرًا صحيًا » وذلك طبقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية وتحت إشرافها الطبي.





علي جانب أخر، قال السفير طارق القوني سفير مصر الكويت إنه أقلعت مساء اليوم السبت رحلة الطيران رقم ٣٠٥٦ الاستثنائية سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأكد السفير إنه من المقرر أن تصل رحلة إيركايرو مساء اليوم إلى مطار القاهرة على متنها نحو 144 راكبا مصريا معظمهم من العاملين بشركة المقاولون العرب كانوا يعملون على تنفيذ مشروعات هناك بدولة الكويت، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.





وأشار القوني إلى أن الطائرة كان تم تأجيلها أمس ولكنه تدخل حتى انتهاء الإجراءات الأمنية لها وتمت الموافقة لتسييرها استثنائيا مساء اليوم، مضيفا بأن ركابها سيخضعون للحجر الصحي بفندق بيراميدز بارك بالجيزة.