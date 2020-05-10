معرفش نجوم.. وليد سليمان : حزنت من موقف الأهلي أثناء التجديد ..فيديو

عبر وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،عن حزنة
لإنعقاد جلسة معه من قبل لجنة التخطيط قبل تجديد عقده مع الفريق ممعلقا :"
كنت همضي دون أي شروط ".
وقال وليد سليمان خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، وقعت
على عقود التجديد للأهلي في لحظات دون أي تفكير ، مضيفا أنه لايستطيع التواجد في
نادي الزمالك أوي أحد الفرق المنافسة مهما كان المقابل المادي .
وأكد وليد سليمان أنه تعرض لضغوط كثيرة قبل التجديد للنادي الأهلي هذا
الموسم خصوصا في ظل إعتماد رينية فايلر على إمكانيات اللاعبين .
وتابع :" فايلر قال لنا معرفش أسماء نجوم والأحسن هيلعب ".
وأوضح وليد سليمان أن حديث رينية فايلر تسبب في حالة من القلق لدي كافة اللاعبين معلقا:" كنت قلقان الأهلي يقولي شكرا ".