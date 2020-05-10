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رياضة

معرفش نجوم.. وليد سليمان : حزنت من موقف الأهلي أثناء التجديد ..فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 01:32 ص
حسام الحارتي

عبر وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ،عن حزنة لإنعقاد جلسة معه من قبل لجنة التخطيط قبل تجديد عقده مع الفريق ممعلقا :" كنت همضي دون أي شروط ".


وقال وليد سليمان خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس 2"، وقعت على عقود التجديد للأهلي في لحظات دون أي تفكير ، مضيفا أنه لايستطيع التواجد في نادي الزمالك أوي أحد الفرق المنافسة مهما كان المقابل المادي .


وأكد وليد سليمان أنه تعرض لضغوط كثيرة قبل التجديد للنادي الأهلي هذا الموسم خصوصا في ظل إعتماد رينية فايلر على إمكانيات اللاعبين .


وتابع :" فايلر قال لنا معرفش أسماء نجوم والأحسن هيلعب ".


وأوضح وليد سليمان أن حديث رينية فايلر  تسبب في حالة من القلق لدي كافة اللاعبين معلقا:" كنت قلقان الأهلي يقولي شكرا ".

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