تعرف على موعد عرض فيلم سواح على نتفيلكس

روج الفنان كريم قاسم لفيلم سواح المقرر عرضه قريبا على شبكة"نتفيلكس".





وكتب عبر حسابه على :"فيسبوك":"فيلم سواح هيتعرض في نص مايو على NETFLIX في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا ومبسوط ان ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح ليل خارجي الشهر اللي فات على NETFLIX

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ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، ثم يسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.

قدم كريم قاسم مؤخرا حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الوقت الذي كانت تعرض له حلقات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث بعنوان" مين طفى النور" على قنوات التليفزيون المصرية والعربية.

وانطلقت أحدث أفلام الفنان كريم قاسم "ولاد رزق "2 في دور العرض المصرية والعربية كما ينتظر عرض مسلسل مملكة أبليس، ومازال فيلمه ليل/خارجي يكمل عروضه في دور العرض العربية والمهرجانات الدولية وحصل مؤخرا على جائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو للسينما العربية، كما يحضر الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ".



