تعرف على موعد عرض فيلم سواح على نتفيلكس

فيلم سواح هيتعرض في نص مايو على NETFLIX في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية ولوكسمبرج وبلجيكا وهولندا وألمانيا والنمسا وسويسرا ومبسوط ان ده الفيلم التاني ليا بعد نجاح ليل خارجي الشهر اللي فات على NETFLIX @netflixmena @sawahmovie