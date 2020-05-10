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رمانا الهوى .. خالد أبو بكر يسخر من تكدس المواطنين على شاطئ الإسكندرية

الأحد 10/مايو/2020 - 01:33 ص
خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
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عبد الخالق صلاح
عرض الإعلامي خالد أبو بكر، مشاهد من الزحام وتكدس المواطنين على شواطيء الإسكندرية رغم التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، منفعلًا: "شط إسكندرية رمانا الهوى".


وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن هناك قرارا ملزما من رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاحتياطات اللازمة بشأن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.


وأشار إلى أن الداخلية قامت بدورها على أكمل وجه فيما يتعلق بمنع التكدسات على شاطيء الإسكندرية، مستطردا: "هو هينفع تعمل لواء لكل كورنيش في مصر؟".


وواصل:" الرئيس شاف اللى محدش شافه.. من إخوان وطيرناهم وحرب في سيناء وطائرة روسية سقطت وتداعيات الإصلاح الاقتصادى ثم كورونا.. مكنش ينفع نقف ونعدى إلا لو عندنا رصيد من سياسة نقدية واقتصادية صحيحة تمت بالإصلاح الاقتصادى".


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 57 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.


وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
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