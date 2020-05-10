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فن

تعرف على ما حدث لمقدمة برنامج رامز مجنون رسمي بعد وقف الطيران

الأحد 10/مايو/2020 - 04:01 ص
أروى
أروى
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محمد نحلة

كشفت الإعلامية أروى مقدمة برنامج رامز مجنون رسمي عما حدث لها بعد أن وقفت حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.



وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد":"كنا مضطرين لأن ننهي الحلقات، وبعد إغلاق الطيران علقت شهرين في دبي ولم أستطع أن أعود إلى ابنتي وزوجي في بيروت، وبعدها عدت في طائرة خاصة، بسبب أن الحركة الطيران لم تفتح، وهناك عدد كبير من المشاركين في البرنامج ظلوا عالقين في دبي فترة كبيرة حتي يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.



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وكانت قد أطلت أروى خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.



وقد تألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.



وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.



ولطالما لفت ظهور أروى  إن كان على صعيد الكليبات الغنائية، أو على المسارح أو من خلال تقديم البرامج.

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