لحظة اشتعال النيران بسيارة وقود في العاشر من رمضان.. فيديو وصور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية منذ قليل من السيطرة علي حريق نشب، بسيارة وقود بجوار "بنزينة" بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.









ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 15 سيارة للسيطرة على الحريق وإخماده وجاري تحرير محضر بالواقعة وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.







وينشر موقع صدى البلد، الصور الأولى للحريق وفيديو لحظة اشتعال النيران.









كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية،تلقي إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد نشوب حريق بسيارة وقود بالقرب من محطة وقود بالمجاورة 46، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.









وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان والتي دفعت بقرابة 15 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.