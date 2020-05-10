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منوعات

كايلي جينر تهدي شقيقتها كاردايشيان حقائب ألماس بمناسبة عيد الأم الأمريكي.. فيديو وصور

الأحد 10/مايو/2020 - 04:13 ص
حقيبة ألماس
حقيبة ألماس
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أماني إبراهيم
أهدت المليارديرة الصغيرة كايلي جينر هدية باهظة الثمن لأختها الكبرى كيم كاردايشيان (39 عاما) وأختها كلوي صاحبة الـ 35 عاما، بمناسبة عيد الأم الأمريكي، الذي تم الاحتفال به أمس السبت في الولايات المتحدة الأمريكية.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت كيم صورة لهدية كايلي وبدت عبارة عن حقيبة معدنية على شكل فهد مصنوع من الذهب ومرصعة بالكامل من الألماس ولكن باللون الأزرق، أما كلوي فحصلت عليها باللون الذهبي.


ويصل ثمن هذه الحقيبة أكثر من 5 آلاف دولار وتحديدا كما نشرت الشركة المصنعة لها، فـ ثمنها هو 5495 دولار للقطعة الواحدة.


وشكرت كل من الأختين شقيقتهما الصغرى على هذه الهدية، عبر نشر صورها بمواقع التواصل الإجتماعي.


كايلي جينر تهدي شقيقتها كاردايشيان حقائب ألماس بمناسبة عيد الأم الأمريكي.. فيديو وصور
كايلي جينر تهدي شقيقتها كاردايشيان حقائب ألماس بمناسبة عيد الأم الأمريكي.. فيديو وصور
كايلي جينر تهدي شقيقتها كاردايشيان حقائب ألماس بمناسبة عيد الأم الأمريكي.. فيديو وصور
كايلي جينر تهدي شقيقتها كاردايشيان حقائب ألماس بمناسبة عيد الأم الأمريكي.. فيديو وصور
كايلي جينر تهدي شقيقتها كاردايشيان حقائب ألماس بمناسبة عيد الأم الأمريكي.. فيديو وصور
كايلي جينر تهدي شقيقتها كاردايشيان حقائب ألماس بمناسبة عيد الأم الأمريكي.. فيديو وصور
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