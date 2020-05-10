الصين تسجل 14 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أعلنت الصين اليوم الأحد، تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت الصين إنها سجلت 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات في بفيروس كورونا في الصين إلى 82.901 شخص.





فيما واصلت الصين عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 4633 شخصا.





كانت الصين أعلنت أمس تسجيل إصابة واحد فقط بفيروس كورونا يوم الجمعة، كما هو الحال في يوم الخميس.





ويقول موقع "وورلد ميتر" إن إجمالي إصابات كورونا في العالم تجاوز حاجز الـ 4 ملايين و100 ألف شخص، كما تجاوز إجمالي عدد الوفيات حاجز الـ280 ألف شخص، والمتعافين مليون و441 ألف شخص.







