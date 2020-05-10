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فن

متابع لنجلاء بدر: حظك وحش في المسلسلات

الأحد 10/مايو/2020 - 07:57 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نجلاء بدر فى الصورة بمشهد من مسلسل "الفتوة"  وكان المشهد مع الفنان ياسر جلال.

وكتبت معلقة على الصورة: "يرضيكوا اللى عمله حسن فيه ده.. كبير قلبى.. طيب اعمل ايه انا دلوقتى".


وكتب احد متابعي نجلاء بدر تعليقا: "انتى غلبانه اوى فى المسلسلات السنة دى حظك وحش".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.
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