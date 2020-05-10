متابع لنجلاء بدر: حظك وحش في المسلسلات

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وكان المشهد مع الفنان ياسر جلال. وظهرت نجلاء بدر فى الصورة بمشهد من مسلسل "الفتوة"





وكتبت معلقة على الصورة: "يرضيكوا اللى عمله حسن فيه ده.. كبير قلبى.. طيب اعمل ايه انا دلوقتى".







وكتب احد متابعي نجلاء بدر تعليقا: " انتى غلبانه اوى فى المسلسلات السنة دى حظك وحش".

