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أخبار العالم

محارب مقابل طبيب.. إيران: مستعدون لتبادل السجناء مع أمريكا بدون شروط

الأحد 10/مايو/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إيران اليوم الأحد، مواقفتها على تبادل السجناء مع الولايات المتحدة من دون أي شروط مسبقة.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قوله "نحن مستعدون لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة".

وأضاف:"لقد أعلنا منذ وقت طويل أننا مستعدون لتبادل جميع السجناء الإيرانيين والأمريكيين".

وتابع:"بدون أي شروط مسبقة، هناك استعداد لتبادل جميع السجناء والتحدث عن ذلك بحرية، لكن الولايات المتحدة رفضت الرد حتى الآن".

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ذكرت الخميس الماضي أن  إيران تجري مفاوضات سرية مع واشنطن لتبادل سجناء.

ونقلت عن مسؤول إيران رفيع المستوى قولها إن طهران تجري مفاوضات سرية مع واشنطن من  أجل إفراج متبادل عن السجناء، وقال المسؤول الإيراني ومتحدث باسم عائلة الأمريكي المحتجز، إن إيران والولايات المتحدة تتفاوضان على اتفاق من شأنه الإفراج عن أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية الذي تحتجزه السلطات الإيرانية، مقابل طبيب أمريكي إيراني اعتقلته أمريكا.

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