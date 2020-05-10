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فن

وفاء صادق تشارك متابعيها بمشهد من فلانتينو

الأحد 10/مايو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة وفاء صادق صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت وفاء صادق فى الصورة  من أحد مشاهدها فى مسلسل " فلانتينو".

وعلقت وفاء على الصورة،قائلة: "جيلان قلبت على ارشميدس  بعد ما حسيت ان ميس عفاف بتلاعبها بمستقبل ابنها".
وتفاعل الكثيرون من متابعيها على الصورة  وعلى دورها فى المسلسل وكانت أبرز التعليقات : “ ابدعتى فى المسلسل _ دورك حلو جدا " 

وتدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل امام داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام
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