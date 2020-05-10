ذكرى وفاة هالة فؤاد.. في هذا اليوم حاول أحمد زكي الانتحار

التي توفيت في الـ 10 من شهر مايو عام 1993، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.





وعندما علم طليقها الفنان الراحل أحمد زكي خبر وفاتها حاول الانتحار من فوق أحد الأسوار أثناء تصويره مشاهد من فيلم من إنتاج السبكي، الذي منعه وأنقذ حياته.





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وظل النمر الأسود يصرخ ويبكي على فراق زوجته وأم ابنه هيثم ويقول: «أنا اللي قتلتها، أنا اللي موتتها» بشكل هستيري.





في عام 1983 تزوجت من الممثل أحمد زكي في زفاف أسطوري بعد قصة حب وأنجبا ابنهما الوحيد وهو الممثل هيثم أحمد زكي لكن زواجهما لم يستمر طويلًا حيث انفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل.



