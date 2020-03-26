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فن

في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. تعرف على سبب طلاقها من أحمد زكي

الخميس 26/مارس/2020 - 05:56 ص
هالة فؤاد - أحمد
هالة فؤاد - أحمد زكي
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سعيد فراج
تحل ذكرى ميلاد الفنانة هالة فؤاد اليوم، الخميس، والتي تعد إحدى أبرز الفنانات فى السينما؛ رغم عدد أعمالها الفنية القليلة وسنوات عملها فى التمثيل.


وفي نوفمبر 2019، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مقطع فيديو نادرًا للفنان أحمد زكي أثناء لقائه مع الإعلامي مفيد فوزي، وهو يتحدث عن سبب طلاقه من الفنانة هالة فؤاد.


وفي الفيديو، أكد أحمد زكي، أن انفصاله عن هالة فؤاد كان بسبب خلافات صغيرة ثم أحدثت فجوة بينهما فاستحالت معها الحياة، رافضا أن يرمي كل شيء على عاتقه باعتباره الرجل.


وقام مفيد فوزي، بسؤاله عن إمكانية عودته لطليقته وقتها (هالة فؤاد)، فرد "زكي"، قائلا "دي حاجات بتاعة ربنا، أنا مش سعيد بانفصالي، لكن ما قدرش أرجع وأنا تعبان وهي تعبانة من حياتنا، طبعا تعبان من الوحدة، لكن هتعب أكتر لو عايش مع حد بيني وبينه خلافات في وجهات النظر". 

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