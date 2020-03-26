في ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. تعرف على سبب طلاقها من أحمد زكي





وفي الفيديو، أكد أحمد زكي، أن انفصاله عن هالة فؤاد كان بسبب خلافات صغيرة ثم أحدثت فجوة بينهما فاستحالت معها الحياة، رافضا أن يرمي كل شيء على عاتقه باعتباره الرجل.







