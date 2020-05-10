مطار مرسى علم الدولي يستقبل رحلة طيران تقل 298 مصريا عالقا في واشنطن

استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الأحد، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من واشنطن، تقل على متنها 298 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التي أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وقال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إن رحلة الطيران التى وصلت صباح اليوم الأحد، تعد الرحلة الخامسة القادمة من مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تقل على متنها 298 راكبا من المصريين العالقين بأمريكا، حيث قام رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم فور وصولها، بتوجيه معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.





وأكد الدكتور كريم هشام، نائب مدير الحجر الصحي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من واشنطن اليوم لمرسي علم، تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.





وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحي بالبحر الأحمر أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.





من جانبه قال أبو الحجاج العماري، مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة كحجر صحي للعائدين من الخارج، إنه بمجرد وصول الأتوبيسات التي تقل العائدين من الخارج للفنادق يقوم فريق الطب الوقائي بتعقيمهم وحقائبهم مرة أخرى.





وأضاف مدير الفندق، أن يتم نقل العائدين من المطار للفنادق بأتوبيسات سياحية مكيفة، واتباعا لتعليمات الحجر الصحي، يتم نقل أعداد صغيرة من العائدين بالخارج داخل أتوبيسات كبيرة، مضيفا أن تكون الأتوبيسات فى انتظار الركاب خارج صالة الوصول فى المطار فور انتهاء رجال الحجر الصحى من أعمالهم وإجراءات الفحص يتم نقلهم على الفور للفنادق المخصصة، وبصحبتهم فريق الحجر الصحى.