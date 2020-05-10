الأميرة ديانا تنبأت بأحداث كثيرة.. أبرزها موتها وخروج هاري من القصر





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة تدعى سيمون سيمونز، وهي كانت مصدرا مقربا للأميرة ديانا، كانت تكتب رسائل للأمير ين وليام وهاري، تلك الرسائل لم تكن تطلب فيها شيئا بل إنها كانت من والدتهما.





تروي السيدة سيمون أنها في بعض الأحيان ترى الأميرة ديانا أمامها وتتحدثان لساعات طويلة بعد وفاتها، وتنبأت لها بأحداث حدثت في القصر الملكي بعد وفاتها وبالفعل كل ما قالته حدث.





تقول السيدة سيمون إنها تعرفت على الأميرة ديانا في عيادة طبيب نفسي كانت تذهب له سرا، وحدث أول لقاء بينهما في عيادة ذلك الطبيب، ومنذ ذلك الحين أصبحتا صديقتين.





عبرت سيمون عن حزنها الشديد بسبب رفض الأميرين وليام وهاري قراءة الرسائل التي ترسلها لهما، فهي كانت رسائل من والدتهما ولكن قيل للأميرين من قبل ألا يقبلا أي رسائل من أشخاص أصدقاء والدتهما، لأنهم يتوددون لهما للتقرب من القصر، ولكن سيمون لم تكن تريد ذلك فقد كانت تريد توصيل الرسائل فقط.





وقالت إن ديانا أخبرتها منذ سنتين أن الأمير هاري سيخرج من القصر بعد زواجه، وأضافت أنه سيتزوج من فتاة عادية وليست أميرة وستكون السبب في خروجه من القصر وستبعده عن أهله ووطنه وأصدقائه ليعيش معها بعيدا.





جدير بالذكر أن سيمون ذكرت أن الأميرة ديانا تنبأت بوفاتها، بعد تعرضها للخيانة من الأمير تشارلز.

غابت الأميرة ديانا عن القصر الملكي في بريطانيا منذ سنوات، إلا ان روحها ما زالت تجوب القصر لتحمي أبناءها، وتحاول أن ترسل من آن لآخر رسائل لأبنائها ولكنهم يصمون آذانهم عنها.