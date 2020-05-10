في ذكرى ميلاد صلاح أبو سيف.. 11 عملا ضمن أفضل 100 فيلم مصري

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الكبير صلاح أبو سيف ، الـ105، ويعد واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية.





وللمخرج الراحل 11 عملا، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهي:





شباب امرأة

يأتي فيلم "شباب إمرأة" في المركز السادس ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وهو واحد من علامات السينما المصرية، وشارك في بطولة العمل تحية كاريوكا، شكري سرحان، شادية، عبدالوارث عسر.













بداية ونهاية





فيلم "بداية ونهاية" احتل المركز السابع ضمن القائمة، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم فريد شوقي، عمر الشريف، سناء جميل، أمينة رزق، آمال فريد.





الفتوة

يعتبر الفيلم من أهم أعمال الفنان الكبير فريد شوقي، والتي ساهمت في تكوين نجومية "ملك الترسو"، وشاركه البطولة تحية كاريوكا، زكي رستم، توفيق الدقن، نظيم شعراوي.





الزوجة الثانية

فيلم "الزوجة الثانية" كان مباراة فنية بين أبطاله، فهو يعد علامة فارقة في تاريخ نجومه، إذ شارك في بطولته صلاح منصور، سناء جميل، شكري سرحان، سعاد حسني.





القاهرة 30

رصد الفيلم حقبة زمنية هامة في تاريخ مصر، وهي فترة ما قبل قيام ثورة يوليو، والفيلم بطولة سعاد حسني، أحمد مظهر، حمدي أحمد، توفيق الدقن، عبدالعزيز مكيوي، شفيق نور الدين، أحمد توفيق.





ريا وسكينة

عُرض الفيلم عام 1952، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته نجمة إبراهيم، أنور وجدي، فريد شوقي، شكري سرحان، سميرة أحمد، رياض القصبجي، زينات علوي.





السقا مات

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الكبير يوسف السباعي، وشارك في بطولة العمل الذي عُرض عام 1977، فريد شوقي، عزت العلايلي، شويكار، أمينة رزق، تحية كاريوكا.





لك يوم يا ظالم

الفيلم عُرض لأول مرة عام 1951، ويدور في إطار من الإثارة حول رجل يحاول قتل صديقه، حتى يتزوج من زوجته، الفيلم بطولة فاتن حمامة، محمود المليجي، فردوس محمد، عبدالوارث عسر، محسن سرحان.





بين السماء والأرض

من كلاسيكيات السينما المصرية، ويستعرض الفيلم أنماط مختلفة من البشر، يلتقون داخل مصعد كهربائي يتعطل، والفيلم بطولة هند رستم، محمود المليجي، عبدالمنعم إبراهيم، سعيد أبو بكر، نعيمة وصفي، أحمد لوكسر.





الوحش

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والغموض، حول شخص يطلق عليه الناس اسم "الوحش"، نظرا لارتكابه عدد من الجرائم، والفيلم بطولة أنور وجدي، محمود المليجي، سامية جمال، محمد توفيق، سميحة أيوب.





أنا حرة

الفيلم من أهم ما قدمت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، وشاركها البطولة شكري سرحان، حسن يوسف، زوزو نبيل، حسين رياض، كمال ياسين، محمد رضا.







