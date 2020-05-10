AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المخرج صلاح أبو سيف.. من عامل منسوجات بالمحلة لرائد السينما الواقعية

الأحد 10/مايو/2020 - 05:50 ص
صلاح أبو سيف
صلاح أبو سيف
Advertisements
محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج والمؤلف صلاح أبو سيف، الذى ولد في قرية الحومة ببني سويف، وتوفى في 22 يونيو 1996.



"أبو سيف" أحد رواد السينما الواقعية، كان يعمل بالمحلة الكبرى (بشركة المنسوجات) في بداية حياته، وهناك التقى بالمخرج نيازي مصطفى الذي ساعده في الانتقال للعمل في أستوديو مصر حينما لاحظ حبه للسينما في عام 1936.



درس "صلاح" السينما بفرنسا وإيطاليا، وحين عاد عمل بأستديو مصر لمدة كبيرة حتى أصبح مديرا لقسم المونتاج.



اقرا ايضا : 

أروى في حوار لـ«صدى البلد»: هذه حقيقة معرفة الضيوف بمقلب رامز مجنون رسمي.. وعلقت شهرين في دبي بسبب فيروس كورونا


تامر حبيب في حوار لـ«صدى البلد»: دينا الشربيني ليست بطلة بالصدفة.. وهذا سر انسحاب هاني خليفة من لعبة النسيان



عمل مساعدا للمخرج كمال سليم في فيلم (العزيمة) من بطولة فاطمة رشدي وحسين صدقي، حتى أخرج أول فيلم روائي له (هو دائما في قلبي) بطولة عماد حمدي وعقيلة راتب ودولت أبيض عام 1946.



منعت الرقابة عام 1942 فيلمه "العمر واحد" بدعوة أنه يثير غضب الأطباء فتم تغيير عنوان الفيلم إلى "نمرة 6" لإقناع الرقابة بعرضه.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير صبري: فيلم البحث عن فضيحة عمل "طرقعة كبيرة وقتها"

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي لـ خالد أبو بكر: متقولش المعتدين على رجال الجيش إرهابيين

حكاية أكلة .. الفتة الوجبة الرسمية فى أعياد الإله عند قدماء المصريين

شاهد.. عاصفة رعدية تقتل الإبل في السعودية

ثروت الخرباوى: «خيرت الشاطر وحسن مالك ضربوا بعض في السجن»

جونسون يرفع شعارا جديدا لمواجهة كورونا.. ويخاطر بوفاة 100 ألف في بريطانيا

محافظ الجيزة: وضع 1500 قادم من الكويت في حجر جامعة القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صرخة طفل تهز الشارع البريطاني وتحول 3 ضباط للتحقيق.. فيديو

كلب يتبنى 60 قطة صغيرة.. صور

قصة حقيقية .. شاب مصري دارت حوله أحداث مسلسل النهاية.. والمؤلف: صدفة غريبة