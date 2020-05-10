المخرج صلاح أبو سيف.. من عامل منسوجات بالمحلة لرائد السينما الواقعية

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج والمؤلف صلاح أبو سيف، الذى ولد في قرية الحومة ببني سويف، وتوفى في 22 يونيو 1996.





"أبو سيف" أحد رواد السينما الواقعية، كان يعمل بالمحلة الكبرى (بشركة المنسوجات) في بداية حياته، وهناك التقى بالمخرج نيازي مصطفى الذي ساعده في الانتقال للعمل في أستوديو مصر حينما لاحظ حبه للسينما في عام 1936.





درس "صلاح" السينما بفرنسا وإيطاليا، وحين عاد عمل بأستديو مصر لمدة كبيرة حتى أصبح مديرا لقسم المونتاج.









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عمل مساعدا للمخرج كمال سليم في فيلم (العزيمة) من بطولة فاطمة رشدي وحسين صدقي، حتى أخرج أول فيلم روائي له (هو دائما في قلبي) بطولة عماد حمدي وعقيلة راتب ودولت أبيض عام 1946.





منعت الرقابة عام 1942 فيلمه "العمر واحد" بدعوة أنه يثير غضب الأطباء فتم تغيير عنوان الفيلم إلى "نمرة 6" لإقناع الرقابة بعرضه.