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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سأحسم مصيري بعد الاحتفالات.. النحاس يعلق على تتويج المصري بكأس عاصمة مصر

عماد النحاس
عماد النحاس
يارا أمين

أكد عماد النحاس، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الجماعي والمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني وإدارة النادي.

وقال النحاس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC":"الفوز بكأس عاصمة مصر هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وجاء بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني، بالإضافة إلى الدعم المستمر من كامل أبو علي رئيس النادي".

وأضاف:"تحقيق بطولة للمصري بعد غياب 28 عامًا يُعد أمرًا رائعًا للغاية، وأهنئ جماهير النادي بهذا الإنجاز الكبير. أقول لهم ألف مبروك، فهذا التتويج جاء بتوفيق من الله ثم بفضل العمل والجهد الذي بذله الجميع داخل المنظومة".

وعن مستقبله مع الفريق، قال: "بعد الانتهاء من الاحتفالات بالتتويج بكأس عاصمة مصر، سأعقد جلسة مع إدارة النادي من أجل مناقشة المرحلة المقبلة وحسم مصيري بشكل نهائي".

عماد النحاس المصري البورسعيدي برنامج نمبر وان cbc الإعلامي محمد شبانة

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