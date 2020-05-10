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محافظات

تحويل 25 حالة إيجابية بـ كورونا من مستشفى الصدر بالغربية إلى حجر كفر الزيات

الأحد 10/مايو/2020 - 01:40 م
تحويل الحالات الإيجابية
تحويل الحالات الإيجابية لمستشفى العزل بكفر الزيات
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أحمد على

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن تحويل 25 حالة إيجابية بـ فيروس كورونا من مستشفي الصدر بالمحلة إلي الحجر الصحي بمستشفي كفرالزيات فى إطار توجيهات وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية على مستوي قري ومراكز المحافظة.


جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى تعليماته  إلي الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة  لرفع درجة التأهب والاستعداد القصوي والإجراءات والتدابير الاحترازية على مستوي المستشفيات العامة بقري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود.


فى المقابل أفادت مصادر طبية داخل مديرية الصحة بارتفاع حصيلة الإصابات الى 12 حالة إيجابية من مستشفي الصدر بالمحلة إلي مستشفي العزل الصحي بمستشفي كفرالزيات لاستكمال مراحل العلاجية لحين إتمام شفائهم.


وكشفت مصادر الطبية بإدارة مكافحة العدوي بمديرية الصحة  أن حصيلة الإصابات التى أجريت لها عمليات المسح والتحاليل والفحوصات العلاجية تأكد من خلال إيجابية تصل إلي 5 حالات من أفراد عائلة بقرية القيصرية.


وأشارت المصادر الطبية إلى ظهور حالات فردية بمناطق المنشية الجديدة وسكة زفتي والسكة الوسطي والزهراء التابعتين لحي أول وثان المحلة.

تحويل 25 حالة إيجابية بـ كورونا من مستشفى الصدر بالغربية إلى حجر كفر الزيات
تحويل 25 حالة إيجابية بـ كورونا من مستشفى الصدر بالغربية إلى حجر كفر الزيات
تحويل 25 حالة إيجابية بـ كورونا من مستشفى الصدر بالغربية إلى حجر كفر الزيات
تحويل 25 حالة إيجابية بـ كورونا من مستشفى الصدر بالغربية إلى حجر كفر الزيات
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