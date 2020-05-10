خالفوا قرار الدولة.. التحقيق مع 12 شخصا صلوا التراويح أعلى سطح عقار بالقطامية

ألقى رجال الامن بالقاهرة القبض على ١٢ شخصا صلوا أعلى سطح عقار بالقطامية ، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الاوقاف بمنع التجمعات وغلق المساجد ، حيث تم عرضهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق .
وكانت معلومات قد وردت لقسم شرطة القطامية بتجمع عدد من الاشخاص اعلى سطح عقار بدائرة القسم وقاموا بأداء صلاة التراويح.
على الفور تحركت قوة أمنية وتم ضبطهم وتبين أنهم ١٢ شخصا وتم اقتيادهم الى القسم وتحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة التحقيق .
وبناء على قرار مجلس الوزراء بغلق المساجد وساحات الصلاة لمنع التجمعات خشية انتشار فيروس كورونا ، أعلنت وزارة الاوقاف فى وقت سابق الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة من إجراءات ، وأن إقامة الجمعة أو الجماعة بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف ، سواء أكانت المخالفة في المسجد أم خارجه بمحاولة إقامة الجمعة أو الجماعة أمام المساجد أو على أسطح المنازل أو في البدرومات أو في الطرقات ، كل ذلك اعتبرته الوزارة " إثما ومعصية " .