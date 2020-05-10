ننشر شروط ترخيص صحيفة "أشخاص"

ينشر موقع "صدى البلد" شروط تراخيص صحيفة " أشخاص طبيعية "، وذلك عقب صدور اللائحة الجديدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.









ويشترط المجلس تقديم صورة معتمدة من السجل التجاري للصحيفة، نسخة من عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، صورة البطاقة الضريبة للصحيفة، بيان بأسماء ملاك ونسبة كل منهم وتقدم صورة من اثبات شخصيتهم، فضلًا عن بيان معتمد بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة .









كما يشترط المجلس أيضًا شهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للمؤسسة والصحفية، بيان بالقوائم المالية، صورة من عقد ملكية أو ايجار مقرات المؤسسة والصحيفة، خطاب ضمان باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة عام بقيمة المبالغ الواردة بحسب دورية صدور الصحيفة، تعهد بإيداع هذه المبالغ المستحقة لصالح صندوق التأمين ضد العجز والبطالة بالمؤسسة الصحفية.









وصرح الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأن نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس ويتم كتابتها يدويًا وتسليمها بكافة المرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس عقب إجازة عيد الفطر المبارك.









وحول شروط تراخيص المواقع الإلكترونية أوضح النموذج طلب ترخيص موقع الكتروني للأشخاص الطبيعية يتضمن اسم المالك واللقب والجنسية ورأسمال الموقع الالكتروني، واسم المواقع الالكترونية المملوكة، وعددها و تخصصها و مقر ادارة الموقع الالكتروني والمحل القانوني، واسم الموقع الالكتروني، ونوعه، وأغراضه، و الخطة التسويقية للموقع، وطرق تمويله، و مصادر التمويل، و سياسته التحريرية، وسياسته الاعلانية، و فئة الجمهور المستهدفة، والعلامة التجارية، واسم المفوض للتعامل مع المجلس الأعلى، و لقبه وجنسيته.









ويرفق بالنموذج صورة السجل التجاري و صورة البطاقة الضريبية و صورة من مستندات إثبات الشخصية للمالك أو الملاك وبيان بالموازنة وشهادة تسجيل معتمدة بشأن ملكية العلامة التجارية للموقع الإلكتروني و تقديم تعهد يتضمن آلية منع بث المحتوى الضار بالوسيلة و موقعها الإلكتروني و سرعة الاستجابة وصورة من عقود ملكية أو إيجار مقر إدارة الموقع الالكتروني و مكان حفظ نسخة الخوادم مثبتة التاريخ بالشهر العقاري، وإيصال سداد رسم مقداره 50 الف جنيه مصري.









وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم القرار رقم 26 لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة تنظيم التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقد نظمت اللائحة إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.









واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل جمهورية مصر العربية ومنها مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك إعمالًا لنص المادة 6 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، واشتملت أيضًا على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو تُوزُّع في مصر ، وكذلك إجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطًا داخل البلاد ، وذلك إعمالًا لنص المادة "70 بند2 " من ذات القانون.









كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالًا لنص المادة 4 من القانون رقم 180 لسنة 2018 ، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية " الكيبل "، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت" ، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة " الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها ".









ويؤكد المجلس أنه بصدور هذه اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها .







