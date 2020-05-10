بـ جيب البليسيه .. أروى تخطف الأنظار فى حلقة حمو بيكا مع رامز جلال

جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

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لوك النهارده من حلقه نجم المهرجانات .. حبيتك وجرحتيني صونتك لكن خنتيني حمو بيكا 😁

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت

أروى

على خصلات شعرها الانسيابى منسدلة على كتفيها، واختارت "ماكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.