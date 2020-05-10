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بـ جيب البليسيه .. أروى تخطف الأنظار فى حلقة حمو بيكا مع رامز جلال

الأحد 10/مايو/2020 - 08:17 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة أروى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.


تألقت أروى فى الصور بإطلالة أنيقة وجذابة خطفت بها الانظار ، مرتدية جيب باللون الاسود تاخذ تفصيلة جيب البليسيه، ، ونسقت معهما بلوزة باللون الاسود التى أخذت قماش الشيفون.

وعلقت على الصورة قائلة:"

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لوك النهارده من حلقه نجم المهرجانات .. حبيتك وجرحتيني صونتك لكن خنتيني حمو بيكا 😁".

وانتعلت أروى حذاء صيفيا بسيطا باللون الاسود ذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض المجوهرات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أروى على خصلات شعرها الانسيابى منسدلة على كتفيها، واختارت "ماكياج" جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وكانت الضحية اليوم  لـ رامز جلال المطرب الشعبى حمو بيكا ، في برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجئوا بأنهم ضحية رامز جلال.

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