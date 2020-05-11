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ديني

"الغداء المبارك" في رمضان .. حرص عليه رسول الله.. وأوصى بتناوله في هذا الوقت لتحصيل البركة

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:01 ص
الغداء في رمضان ..
الغداء في رمضان .. حرص عليه رسول الله وأوصى بتناوله
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أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد في صحيح مسلم (1096)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ».  



وأوضح «مركز الأزهر» في شرحه للحديث الشريف ، أنه دليل على خصوصية الأمة بأكلة السحور ، منوهًا بأن المعنى الإجمالي للحديث، أنه  في شهر رمضان المبارك مظاهر كثيرة من مظاهر السماحة واليسر في الإسلام، فقد علم الله تعالى من حال الإنسان وطبعه تلهفه إلى الطعام والشراب، فشرع له أكلة السحر ليتقوى بها على الصيام.


وأضاف أن في هذا الحديث النبوي العظيم، يسوق النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بشارة بخصوصيتها بأكلة السحر، ووقت السَّحر هو الذي يكون قبيل طلوع الفجر، ومنه جاء اسم: السحور، وكانوا يسمونه الغداء؛ لأنه بدل منه، فقد سماه صلى الله عليه وسلم: «الغداء المبارك» كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أبي داود وغيره.



 وتابع:  وكان يسمى أيضًا: أكلة بركة، فهو وقت البركة، قال الإمام ابن الملقن: «ولا يبعد أن يكون من جملة بركته ما يكون في ذَلِكَ الوقت من ذكر المتسحرين وقيام النائمين وصلاة المتهجدين، فإن الغالب ممن قام يتسحر يكون منه ذكر وصلاة واستغفار، وشبهه مما يثابر عليه في رمضان».




وأشار إلى أنه تتأكد خصوصية هذه الأمة بهذه الأكلة بوجود البركة فيه، تلك البركة التي تشعبت أسبابها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ تَحْصُلُ بِجِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَهِيَ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ وَمُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالتَّقَوِّي بِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالزِّيَادَةُ فِي النَّشَاطِ وَمُدَافَعَةُ سُوءِ الْخُلُقِ الَّذِي يُثِيرُهُ الْجُوعُ وَالتَّسَبُّبُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ إِذْ ذَاكَ أَوْ يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَلَى الْأَكْلِ وَالتَّسَبُّبُ لِلذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَقْتَ مَظِنَّةِ الْإِجَابَةِ وَتَدَارُكُ نِيَّةِ الصَّوْمِ لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ».



 وأكد أن على المسلم أن يحرص على أكلة السحر، فإنها مما اختص الله به هذه الأمة وشرفها وكرمها بها على غيرها من الأمم، وفضلا عن كونها مباركة ومعينة على تحمل الصيام بالنهار، فإنها أوقات شريفة يكثر فيها الذكر، وتصفو فيها النفس، وتسعد بالعبادة والفكر،  والله نسأل ألا نحرم هذا الخير.



ولفت إلى أنه مما يستفاد من الحديث، أولًا فضل عبادة السحور، وثانيًا تتنوع أسباب البركة في السحور، وثالثًا خصوصية الأمة الإسلامية بطعام السحور، ورابعًا فضل وقت السحر، وخامسًا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته.
 

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