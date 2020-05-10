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مرأة

ممنوعة للفطار والسحور.. أطعمة لا يجب تناولها في الطقس الحار

الأحد 10/مايو/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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ريهام قدري
حذرت الارصاد الجوية من الطقس بداية من الغد الاثنين ، حيث تصل درجة الحرارة الي 40 درجة مئوية ولذلك " في مثل هذا الطقس ، نحن على استعداد للقيام بأي شيء لتبقى هادئًا.

أنت تريد التأكد من أنك تشرب الكثير من السوائل ، ولكن البقاء رطبًا يرجع إلى أكثر من الكمية التي نشربها. هذا لأن هناك بعض الأطعمة التي تجففنا ، وقد لا تعرف حتى أنهم يفعلون ذلك.

هناك بعض الأطعمة التي تعاني من الجفاف أكثر من غيرها ، وفي الأيام الحارة والرطبة التي مررنا بها هذا الأسبوع ، سترغب في تجنب هذه الأطعمة. نتحدث في الغالب عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والبروتين والألياف.

قال خبراء التغذية أن الجسم يستخدم الكثير من الماء لاستقلاب هذه الأنواع من الأطعمة. وذلك يستنفد احتياطيات المياه ، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى الجفاف.

"الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل قطع الحلوى ، والكعك ، والآيس كريم ، والكعك ، والأطعمة عالية التصنيع ، مثل المكرونة والحبوب. قال كاسي بيورك ، الذي يدير DietitianCassie.com ، إن الناس لا يعتقدون في كثير من الأحيان أن هذه الأطعمة مجففة ، لكنهم يفعلون ذلك 

ولذلك يوصي دائمًا بالحصول على الكربوهيدرات من الخضار والفواكه. "لا تحصل فقط على جميع العناصر الغذائية منها ، ولكنك تحصل أيضًا على الماء منها أيضًا."

اعتدنا أن نفكر في أن القهوة تحتوي على السكر والكافيين ، لكن الأبحاث الجديدة تظهر في الواقع أن القهوة لها تأثير التجفيف فقط إذا كنت تستهلك كميات كبيرة منها ، أكثر من 500 إلى 600 ملليجرام أو أكثر من خمسة إلى سبعة أكواب في اليوم. 

لذا ، فإن الخبر السار للعديد من محبي القهوة هو أننا نستطيع أن نرتاح بسهولة ، لكن الأطباء يقولون أنه لا يزال يتعين عليك اختيار الماء كخيارك الأول
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