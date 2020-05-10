دراسة: معجون الأسنان يقي من الإصابة بفيروس كورونا

اكتشفت دراسة جديدة من بين الدراسات العديدة التي تدور حول فيروس كورونا المستجد والوقاية من الإصابة منه، أن لمعجون الأسنان دور في الوقاية من كوفيد -19.





حيث أوضحت الدراسة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون لمدة دقيقتين قبل الخروج في الهواء الطلق يقي من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أنه يحد من انتشار الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأشار "مارتن آدي" طبيب الأسنان بجامعة بريستول، إلى أن معجون الأسنان يتضمن في مكوناته نفس مكونات الصابون وجل الغسيل اليدوي، كما أنه يمتد من 3 لـ 5 ساعات بعد الاستخدام.





كما أكد "آدي" أنه من الضروري غسل الأسنان تمامًا كغسل اليدين، حيث يمتد مفعول معجون الأسنان في الفم من 3 لـ 5 ساعات وبالتالي يقلل من تواجد الفيروس باللعاب أو الإصابة بالفيروسات الأخرى، فالمعجون يحتوي على مضادات للميكروبات.





لذلك وجه "آدي" نصيحة للناس بغسل الأسنان قبل الذهاب للتسوق أو ممارسة الانشطة الرياضية المختلفة، وكذلك الأشخاص الذين يعملون بالوحدات الصحية.











