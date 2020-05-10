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سر تسجيل محافظة دمياط صفر إصابات بـ كورونا ..فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 10:52 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
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محمد حليم قنديل

أرجعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سر وصول المحافظة إلى صفر في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى الإجراءات الطبية القاسية التي اتبعتها؛ بعد تكاتف الأجهزة المحلية والأمنية من أجل احتواء الفيروس والسيطرة عليه، خاصة أن المحافظة كانت تعد من الأكبر من حيث الإصابة.


وأضاف الدكتورة منال عوض، في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الإجراءات التى اتبعتها المحافظة كانت أمنية وطبية معًا.


وأوضحت أن فرق الرصد ومكافحة العدوى، كانت تتعامل مع المصابين والمخالطين المباشرين وغير المباشرين أيضًا.


وتابعت "حال ظهور إصابة واحدة فى أى مصنع يتم غلقه تمامًا لمدة 14 يومًا، ويتم وضع المخالطين تحت الحجر الصحى.. ونضع فرد أمن على منزل كل مخالط".


وأكدت محافظ دمياط، أن المحافظة اتبعت إجراء غلق الفنادق والشواطئ والمتنزهات لعدة أشهر، مع استمرار التوعية للمواطنين حتى بعد الوصول إلى صفر إصابات، حتى لا يحدث حالة من حالات الاترداد.


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