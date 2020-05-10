متى يتوقف عداد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة؟.. عضو بـ الاستشاري الأمريكي يرد.. فيديو

قال الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري الأمريكي، إن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا بسبب استمرار رحلات الطيران بين الصين والولايات المتحدة .









وأضاف جبريال صوما خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على اكسترا نيوز، أن الصين كان يجب عليها أن توقف الرحلات بين العالم كما أنها لم تعلن ان فيروس كورونا ينتقل بين الناس وبالتالي أوقفت الصين الطيران على الصعيد الداخلي لمعرفتها بخطورة هذا الفيروس.









وأوضح صوما ، أنه بسبب عدم توقف الرحلات بين الصين وأمريكا دخل امريكا ما يتجاوز 400 الف شخص وان لم تقم امريكا بصناعة آلة تكتشف فيروس كورونا لما كنا اكتشفنا أعداد المصابين .









وتابع : أن نسبة الوفيات في الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من نسبة المصابين وهذا ما يجعل امريكا تقوم بالكشف علي أكبر عدد ممكن حتي نكتشف الاصابات مبكرا .









واستكمل : هناك الكثير من الولايات في أمريكا مغلقة وستظل كذلك لحين انخفاض عدد الوفيات وهناك 29 ولاية في امريكا لم يصبها فيروس كورونا .



