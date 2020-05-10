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سيارات

تعرف على معنى السيارات الهجينة وطريقة عملها وعيوبها

الأحد 10/مايو/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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كريم عاطف

معنى كلمة هجينة فى اللغة العربية هو الاشتراك فى مكون شئ واحد وهذا هو الحال فى السياره الهايبرد أو الهجين هي السياره التي بها محركان ، محرك بنزين ومحرك كهربائي ،  وكلمة هايبرد هي كلمة يونانية وتعني الخليط  وهي تعني السيارات المزودة بمصدرين للطاقة  .

وهما طاقة كهربائية من بطاريات عالية الأداء وطاقة ميكانيكية من محرك بنزينو تهدف صناعة السيارات الهجين إلى رفع كفائة السيارة بشكل عالي و تخفيف استهلاك الوقود على مالك السيارة و تخفيف الانبعاثات الضارة للبيئة بشكل عام ولهذا السبب سميت بالهجين .

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يقوم المحرك الكهربائي في السيارة بإنتاج طاقة زائدة عن حاجة المحرك الذي يعمل بالوقود و يتم تخزينها في بطاريات كبيرة في العادة تكون موجودة أسفل المقعد الخلفي و من ثم يمكن عمل محرك السيارة الكهربائي فقط وفصل محرك الوقود بعدها فكما أوضحنا يمكن عمل المحركين مع بعضهما في نفس الوقت و من الممكن عمل كل منهما بشكل مستقل دون عمل الآخر .

وطريقة عمل السيارة الهيبرد هو اذا كنت تسير في هدوء فأن السيارة تستمد قوتها من البطاريات اما اذا كنت في الحاجة إلى السرعة فهذة الحالة سوف يتم تداخل محرك الوقود  من خلال وحدة تحكم السيارة و هي الكمبيوتر او الكنترول الخاص .

تعتبر شركة تويوتا اول شركة في العالم تنتج سيارة هايبرد بانتاج تجاري عام 1997وهي رائدة في هذه التقنية ولكن وخلال السنوات القليلة الماضية حصل تطور كبير في صناعة السيارات الهجينة ادى الى زيادة اداءها ورخص سعرها نسبيا .

ولكن هناك سلبيات للسيارات الهجينة واولها ثقل وزنها نتيجة وجود البطاريات فيها ، وهذا يسبب مشكلة عند التعرض لحوادث شديدة تؤدي الى تسريب محتوياتها واصابة الركاب بها ومشكلة التعرض للصعق الكهربائي ايضا نتيجة لذلك رغم الاحتياطات الشديدة التي اتبعتها الشركات لتجنب .

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